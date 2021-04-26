Естонія послабила обмеження, дозволивши вправи і заняття на відкритому повітрі

З понеділка в Естонії зняті обмеження на групові тренування, заняття в гуртках і різні навчальні курси на свіжому повітрі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Тренування дозволені в групах до 10 осіб.

Наступний етап зняття обмежень настане 3 травня, коли відкриються всі магазини (за умови 20%-ної заповнюваності торгових площ), тераси вуличних кафе і ресторанів, музеї та виставки, а в приміщеннях дозволять тренування з дотриманням правила "2 + 2".

З наступного тижня також відновиться контактне навчання в 1-4 класах шкіл.

Масштабні обмеження для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції були введені в Естонії 11 березня. Минулого тижня було прийнято рішення про поступове зняття обмежень у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної обстановки.