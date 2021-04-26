Эстония ослабила ограничения, разрешив упражнения и занятия на открытом воздухе

С понедельника в Эстонии сняты ограничения на групповые тренировки, занятия в кружках и различные учебные курсы на свежем воздухе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Тренировки разрешены в группах до 10 человек.

Следующий этап снятия ограничений наступит 3 мая, когда откроются все магазины (при условии 20%-ной заполняемости торговых площадей), террасы уличных кафе и ресторанов, музеи и выставки, а в помещениях позволят тренировки с соблюдением правила "2+2".

Со следующей недели также возобновится контактное обучение в 1-4 классах школ.

Масштабные ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции были введены в Эстонии 11 марта. На прошлой неделе было принято решение о постепенном снятии ограничений в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.