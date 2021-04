Британія анонсувала вихід у море рекордно великої авіаносної групи

У Британії анонсували операцію рекордно великої авіаносної ударної групи. Вихід у море запланований у травні, у рамках операцій вона відвідає понад 40 країн, у тому числі ймовірно надаватиме підтримку для союзників у Чорному морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оголошенні міноборони Британії.

Протягом 28 тижнів відвідають загалом 40 країн від півночі Атлантики до Індо-Тихоокеанського регіону та візьмуть участь у понад 70 маневрах.

The Carrier Strike Group will set sail next month on its maiden operational deployment. This will be the largest concentration of maritime and air power to ever leave the UK.



Led by HMS Queen Elizabeth, the Strike Group will sail to 🇮🇳🇯🇵🇰🇷🇸🇬.https://t.co/g8mEfO6jJF