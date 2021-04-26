Британія анонсувала вихід у море рекордно великої авіаносної групи

У Британії анонсували операцію рекордно великої авіаносної ударної групи. Вихід у море запланований у травні, у рамках операцій вона відвідає понад 40 країн, у тому числі ймовірно надаватиме підтримку для союзників у Чорному морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оголошенні міноборони Британії.

Протягом 28 тижнів відвідають загалом 40 країн від півночі Атлантики до Індо-Тихоокеанського регіону та візьмуть участь у понад 70 маневрах.

The Carrier Strike Group will set sail next month on its maiden operational deployment. This will be the largest concentration of maritime and air power to ever leave the UK.



Led by HMS Queen Elizabeth, the Strike Group will sail to 🇮🇳🇯🇵🇰🇷🇸🇬.https://t.co/g8mEfO6jJF — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 26, 2021

Флагманом групи буде авіаносець HMS Queen Elizabeth. У групі будуть також есмінці типу 45 HMS Defender та HMS Diamond, фрегати проти субмарин типу 23 HMS Kent та HMS Richmond, допоміжні кораблі RFA Fort Victoria та RFA Tidespring. Під водою їх супроводжуватиме субмарина типу "Астьют".

На борту авіаносця буде вісім винищувачів п’ятого покоління F-35B Lightning II, чотири гелікоптери Wildcat, сім протисубмариних гелікоптерів Merlin Mk2 і три Merlin Mk4. Це найбільша кількість гелікоптерів, що одночасно перебувають на борту однієї групи.

У групу будуть інтегровані також есмінець ВМС США, фрегат з Нідерландів та ескадрилья винищувачів F-35B Корпусу морської піхоти США.

Серед цілей кораблів - відпрацювати на новому рівні інтеграцію з силами союзників у НАТО завдяки участі у групі США та Британії.

Також планується взаємодія з французьким авіаносцем "Шарль де Голль" і повітряними та морськими силами низки інших союзників.

Зазначається що група візьме участь у низці навчань НАТО, зокрема Steadfast Defender, та надаватиме підтримку для Sea Guardian і безпекових операцій у Чорному морі.