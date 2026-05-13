У Чехії невідомий проник до базиліки та викрав череп святої

У Чехії з церкви невідомий викрав 800-річний череп, який міг належати канонізованій Здіславі з Лемберка.

Про це повідомили правоохоронці у середу, 13 травня, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Інцидент стався в базиліці Святого Лаврентія та Святої Здіслави в місті Яблонне-в-Под'єштеді, приблизно за 110 км на північ від Праги. За даними поліції, невідомий проник до храму, забрав реліквію та втік.

За даними поліції, на розмитих кадрах із камер спостереження видно фігуру в чорному одязі, яка біжить між церковними лавами, тримаючи викрадений череп.

ЗМІ публікують світлину із місця подій, де видно розбиту вітрину, за якою знаходився череп.

Фото: Reuters

"Це жахлива новина. Череп шанували паломники... Я не можу повірити, що хтось практично серед білого дня викрав із церкви реліквію, цінність якої, перш за все, історична, а також духовна для віруючих", – сказав празький архієпископ Станіслав Прібил.

Свята Здіслава з Лемберка жила у XIII столітті та була відома благодійністю і допомогою бідним. Вона була канонізована у 1995 році Папою Римським Іваном Павлом II.

Наприкінці жовтня чоловік із півночі Німеччини надіслав собору Святого Стефана у Відні коробку з черепом, який він вкрав 60 років тому, будучи молодим туристом.

Нещодавно Іспанія відібрала в Німеччини титул країни з найвищою церквою у світі.