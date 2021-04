Великобритания анонсировала выход в море рекордно большой авианосной группы

В Британии анонсировали операцию рекордно большой авианосной ударной группы. Выход в море запланирован в мае, в рамках операций она посетит более 40 стран, в том числе, вероятно, будет оказывать поддержку союзникам в Черном море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в объявлении Минобороны Великобритании.

В течение 28 недель посетят всего 40 стран с севера Атлантики до Индо-Тихоокеанского региона и примут участие в более чем 70 маневрах.

The Carrier Strike Group will set sail next month on its maiden operational deployment. This will be the largest concentration of maritime and air power to ever leave the UK.



Led by HMS Queen Elizabeth, the Strike Group will sail to 🇮🇳🇯🇵🇰🇷🇸🇬.https://t.co/g8mEfO6jJF