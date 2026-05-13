ЗМІ: міністр охорони здоров’я Британії може піти у відставку та кинути виклик прем'єру

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Вес Стрітінг готується піти у відставку.

Про це стало відомо The Times, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Стрітінг може залишити посаду вже в четвер, 14 травня. Також зазначається, що він може висунути свою кандидатуру на посаду лідера Лейбористської партії, кинувши виклик прем’єр-міністру Кіру Стармеру.

За словами соратників Стрітінга, він провів у середу, 13 травня, коротку зустріч із прем'єр-міністром напередодні промови короля. Співрозмовники стверджують: Стрітінг чітко дав зрозуміти, що має намір продовжити боротьбу.

За даними газети, тривають обговорення щодо процедур висунення кандидатів серед депутатів, які можуть підтримати потенційну кампанію за лідерство.

Варто нагадати, що ще восени 2025 року британські медіа повідомляли про проблеми всередині уряду. Тоді прихильники Стармера приватно звинувачували Стрітінга у підготовці змови з метою усунення прем’єра та його заміни.

Сам він тоді рішуче відкинув такі звинувачення, назвавши їх "абсолютно безглуздими повідомленнями".