ЄС запустив судовий процес проти AstraZeneca через невиконання контракту

Європейська комісія заявила в понеділок, що запустила судовий процес проти AstraZeneca за недотримання контракту компанією на поставку вакцин проти COVID-19 і за відсутність надійного плану із забезпечення своєчасних поставок.

Про це на брифінгу в понеділок заявив речник Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Відповідно до контракту компанія зобов'язувалася докласти "всі розумні зусилля" для доставки 180 мільйонів доз вакцини в ЄС у другому кварталі цього року та в цілому 300 мільйонів доз у період з грудня по червень.

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Але компанія 12 березня заявила, що доставить тільки одну третину від цього обсягу. Через тиждень після цього Європейська комісія направила компанії юридичний лист в рамках першого етапу офіційної процедури вирішення спорів.

"Минулої п'ятниці Комісія розпочала судовий процес проти AstraZeneca", - заявив на пресконференції в Брюсселі представник ЄС, зазначивши, що всі 27 країн ЄС підтримали цей крок.

"Деякі умови контракту не були дотримані, і компанія не змогла розробити надійну стратегію для забезпечення своєчасної доставки доз", - сказав речник.

"Ми хочемо забезпечити швидку доставку достатньої кількості доз, на які європейські громадяни мають право і які були обіцяні на підставі контракту", - додав він.

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