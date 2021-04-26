ЕС запустил судебный процесс против AstraZeneca за невыполнение контракта

Европейская комиссия заявила в понедельник, что запустила судебный процесс против AstraZeneca за несоблюдение компанией контракта на поставку вакцин против COVID-19 и отсутствие надежного плана по обеспечению своевременных поставок.

Об этом на брифинге в понедельник заявил представитель Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В соответствии с контрактом компания обязывалась приложить "все разумные усилия" для доставки 180 млн доз вакцины в ЕС во втором квартале этого года и в целом 300 млн доз в период с декабря по июнь.

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Но 12 марта компания заявила, что доставит только треть от этого объема. Через неделю после этого Европейская комиссия направила компании юридическое письмо в рамках первого этапа официальной процедуры разрешения споров.

"В прошлую пятницу Комиссия начала судебный процесс против AstraZeneca", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕС, отметив, что все 27 стран ЕС поддержали этот шаг.

"Некоторые условия контракта не были соблюдены, и компания не смогла разработать надежную стратегию для обеспечения своевременной доставки доз", - сказал спикер.

"Мы хотим обеспечить быструю доставку достаточного количества доз, на которые европейские граждане имеют право и которые были обещаны на основании контракта", - добавил он.

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