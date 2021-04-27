Європарламент позбавив імунітету грецького ультраправого депутата

Європарламент проголосував за позбавлення недоторканності засудженого депутата грецької ультраправої партії "Золотий світанок" Іоанніса Лагоса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Під час голосування, яке відбулося пізно в понеділок, але результати якого були опубліковані у вівторок, 658 євродепутатів проголосували за позбавлення свого колеги імунітету, 25 були проти і 10 утримались.

Рішення відкриває шлях для його арешту владою Бельгії та його екстрадиції до Греції для відбування покарання.

14 жовтня 2020 року Лагос був засуджений разом з керівництвом "Золотого світанку" до 13 років ув'язнення грецьким судом за керування злочинною організацією, яку звинувачують у численних злочинах на ґрунті ненависті.

Ще один провідний член колишньої партії, Христос Паппас, залишається в бігах після засудження.

"Золотий світанок" був заснований як неонацистська група в 1980-х роках і залишався маргінальною групою, доки вона не стала помітною під час фінансової кризи в країні 2010-2018 років.

Працюючи на націоналістичній, популістській платформі, вона отримала депутатські мандати на чотирьох окремих виборах і стала третьою за величиною політичною партією Греції.