Европарламент лишил иммунитета греческого ультраправого депутата
Европарламент проголосовал за лишение неприкосновенности осужденного депутата греческой ультраправой партии "Золотой рассвет" Иоанниса Лагоса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Во время голосования, которое состоялось поздно в понедельник, но результаты которого были опубликованы во вторник, 658 евродепутатов проголосовали за лишение своего коллеги иммунитета, 25 были против и 10 воздержались.
Решение открывает путь для его ареста властями Бельгии и его экстрадиции в Грецию для отбывания наказания.
14 октября 2020 года Лагос был осужден вместе с руководством "Золотого рассвета" к 13 годам заключения греческим судом за управление преступной организацией, которую обвиняют в многочисленных преступлениях на почве ненависти.
Еще один ведущий член бывшей партии Христос Паппас остается в бегах после осуждения.
"Золотой рассвет" был основан как неонацистская группа в 1980-х годах и оставался маргинальной группой, пока она не стала заметной во время финансового кризиса в стране 2010-2018 годов.
Работая на националистической, популистской платформе, она получила депутатские мандаты на четырех отдельных выборах и стала третьей по величине политической партией Греции.