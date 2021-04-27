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Европарламент лишил иммунитета греческого ультраправого депутата

Вторник, 27 апреля 2021, 12:50

Европарламент проголосовал за лишение неприкосновенности осужденного депутата греческой ультраправой партии "Золотой рассвет" Иоанниса Лагоса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Во время голосования, которое состоялось поздно в понедельник, но результаты которого были опубликованы во вторник, 658 евродепутатов проголосовали за лишение своего коллеги иммунитета, 25 были против и 10 воздержались.

Решение открывает путь для его ареста властями Бельгии и его экстрадиции в Грецию для отбывания наказания.

14 октября 2020 года Лагос был осужден вместе с руководством "Золотого рассвета" к 13 годам заключения греческим судом за управление преступной организацией, которую обвиняют в многочисленных преступлениях на почве ненависти.

Еще один ведущий член бывшей партии Христос Паппас остается в бегах после осуждения.

"Золотой рассвет" был основан как неонацистская группа в 1980-х годах и оставался маргинальной группой, пока она не стала заметной во время финансового кризиса в стране 2010-2018 годов.

Работая на националистической, популистской платформе, она получила депутатские мандаты на четырех отдельных выборах и стала третьей по величине политической партией Греции.

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Европарламент Греция
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