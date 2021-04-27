У Фінляндії коаліція опинилася під загрозою через суперечності між партіями

У Фінляндії з’являються ризики для уряду Санни Марін через наростаючі суперечності між п’ятьома партіями-членами коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Суперечності між політсилами загострилися після перемовин щодо бюджету на 2022-2025 роки і перегляду середньострокового плану політики минулого тижня.

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До складу коаліції входять "соціал-демократи" SPD, партія Санни Марін, також "центристи", "зелені", "Альянс лівих" та Фінська шведська партія RKP.

Ідеологічні розбіжності між ними гостро проявилися під час дискусій про те, як реагувати на старішання населення, балансувати дефіцит бюджету і покращувати ситуацію із зайнятістю.

"Центристи" та RKP відстоюють жорсткішу фіскальну політику, тоді як решта готові виходити за рамки бюджету і менше стурбовані запозиченням коштів.

Між SPD і "центристами" каменем спотикання також стало подальше використання торфу як палива. Уряд хотів призупинити його використання у рамках кліматичної політики, тоді як "центристи" хочуть перехідного періоду та компенсацій.

Санна Марін описала ситуацію як "дуже складну". Оскільки у червні плануються місцеві вибори, політсили не хочуть відступатися від своїх принципових позицій, щоб не втрачати популярність. Проте розпад уряду, як вважається, також став би великою несподіванкою.