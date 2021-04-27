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В Финляндии коалиция оказалась под угрозой из-за разногласий между партиями

Вторник, 27 апреля 2021, 13:18

В Финляндии появляются риски для правительства Санны Марин из-за нарастающих противоречий между пятью партиями-членами коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Противоречия между политсилами обострились после переговоров по бюджету на 2022-2025 годы и просмотра среднесрочного плана политики на прошлой неделе.

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В состав коалиции входят "социал-демократы" SPD, партия Санны Марин, также "центристы", "зеленые", "Альянс левых" и Финская шведская партия RKP.

Идеологические разногласия между ними остро проявились в ходе дискуссий о том, как реагировать на старение населения, балансировать дефицит бюджета и улучшать ситуацию с занятостью.

"Центристы" и RKP отстаивают жесткую фискальную политику, тогда как остальные готовы выходить за рамки бюджета и меньше обеспокоены заимствованием средств.

Между SPD и "центристами" камнем преткновения также стало дальнейшее использование торфа в качестве топлива. Правительство хотело приостановить его использование в рамках климатической политики, тогда как "центристы" хотят переходного периода и компенсаций.

Санна Марин описала ситуацию как "очень сложную". Поскольку в июне планируются местные выборы, политсилы не хотят отступать от своих принципиальных позиций, чтобы не терять популярность. Однако распад правительства, как считается, также стал бы большой неожиданностью.

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