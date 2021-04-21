Фінляндія оголосила план поступового зняття коронавірусних обмежень

Уряд Фінляндії оприлюднив оновлений план поступового скасування коронавірусних обмежень, який передбачає скасування у червні вимоги дотримання безпечної дистанції у два метри на заходах, які проводяться на свіжому повітрі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Міністр культури Анніка Саарікко розповіла, що в регіонах з базовою епідемічною ситуацією дозволяється влаштовувати масові заходи за участю щонайменше 50 осіб. Це може статися відразу, як тільки регіональні органи влади ухвалять відповідні рішення.

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В кінці квітня - на початку травня уряд розгляне можливість організації масових заходів з числом учасників понад 50 осіб.

У червні буде скасовано вимогу щодо дотримання безпечної дистанції в два метри на заходах, які проводяться на свіжому повітрі.

У регіонах зі сприятливою епідемічною ситуацією будуть дозволені спортивні заняття просто неба. У червні відкриються літні табори і буде дозволена організація спортивних змагань для молоді.

На початку липня планується дозволити змагання в приміщеннях, включаючи контактні види спорту.

Заняття спортом для дорослих продовжаться на свіжому повітрі в червні-липні, вони будуть дозволені всередині приміщень не раніше серпня.

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Обмеження, що стосуються перетину кордонів, будуть зніматися поступово. На першому етапі, в травні-червні, почнеться зняття обмежень при перетинів кордонів всередині Шенгенської зони.

Першими кордони відкриються для жителів прикордонних регіонів на кордоні зі Швецією. Послаблення стосуватиметься робочих поїздок.

Раніше уряд повідомив, що в червні припиниться прикордонний контроль на внутрішніх кордонах Шенгенської зони, а в серпні, можливо, будуть дозволені ділові поїздки між Фінляндією і третіми країнами.

На питання журналістів про туристичні поїздки цього літа в Європу прем'єр-міністр Санна Марін відповіла, що зараз в ЄС розробляється введення "ковідного паспорта", за допомогою якого було б можливо подорожувати всередині Європи. Можливо, його почнуть використовувати в кінці червня.

Водночас, за ​​словами Марін, зараз не час для подорожей до Європи, оскільки у багатьох країнах епідемічна ситуація знову погіршилася.