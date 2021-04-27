У Чехії частина опозиції збирає підписи за вотум недовіри уряду Бабіша

У Чехії три опозиційні сили, які нещодавно об’єднались у блок, анонсували збір підписів за скликання засідання парламенту, на якому можна буде висловити вотум недовіри "уряду меншості" ANO і ČSSD.

Про це заявив лідер "Громадянської демократичної партії" ODS Пьотр Фіала, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

До блоку "Разом" входять ODS, "християнські демократи" KDU-ČSL і правоцентристи TOP 09.

Для скликання голосування необхідно 50 підписів, для чого підписів депутатів від блоку "Разом" не вистачає. Партії у цьому розраховують на ще дві опозиційні сили, Піратську партію і STAN.

Пояснюючи рішення, Фіала розкритикував політику уряду щодо боротьби з коронавірусом, проблеми з бюджетом, а також конфлікт прем’єра Андрея Бабіша, виявлений аудитом Єврокомісії.

Лідерка TOP 09 Маркета Пекарова-Адамова додала, що країні потрібен сильніший уряд у ситуації безпрецедентного дипломатичного конфлікту з Росією.

Фіала також заявив, що не вважає ймовірним наслідком вотуму недовіри формування "уряду Мілоша Земана".

"Це і є уряд Земана - він робить те, що хоче президент", - заявив він, додавши, що в уряді Бабіша вже не залишилося міністрів, які б не подобалися Земану (нагадаємо, під тиском президента було звільнено главу МОЗ, який виступав проти купівлі російської вакцини, та міністра закордонних справ).



