В Чехии часть оппозиции собирает подписи за вотум недоверия правительству Бабиша

В Чехии три оппозиционные силы, которые недавно объединились в блок, анонсировали сбор подписей за созыв заседания парламента, на котором можно будет выразить вотум недоверия "правительству меньшинства" ANO и ČSSD.

Об этом заявил лидер "Гражданской демократической партии" ODS Петр Фиала, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

В блок "Вместе" входят ODS, "христианские демократы" KDU-ČSL и правоцентристы TOP 09.

Для созыва голосования необходимо 50 подписей, для чего подписей депутатов от блока "Вместе" не хватает. Партии в этом рассчитывают на две оппозиционные силы, Пиратскую партию и STAN.

Объясняя решение, Фиала раскритиковал политику правительства по борьбе с коронавируса, проблемы с бюджетом, а также конфликт премьера Андрея Бабиша, обнаруженный аудитом Еврокомиссии.

Лидер TOP 09 Маркета Пекарова-Адамова добавила, что стране нужно сильное правительство в ситуации беспрецедентного дипломатического конфликта с Россией.

Фиала также заявил, что не считает вероятным следствием вотума недоверия формирования "правительства Милоша Земана".

"Это и есть правительство Земана - оно делает то, что хочет президент", - заявил он, добавив, что в правительстве Бабиша уже не осталось министров, которые не нравились Земану (напомним, под давлением президента были уволены глава Минздрава, который выступал против покупки российской вакцины, и министр иностранных дел).