Колишній очільник МЗС Польщі отримав орден від України
Заступник керівника офісу президента України Ігор Жовква вручив від імені президента Володимира Зеленського орден "За заслуги" ІІІ ступеня Яцеку Чапутовичу, який очолював МЗС Польщі у 2018-2020 роках.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Перебуваючи на посаді міністра закордонних справ Польщі, Яцек Чапутович активно підтримував Україну, зокрема консолідуючи зусилля міжнародної спільноти у протидії російській агресії та відновленні територіальної цілісності нашої держави", - обгрунтували в ОП нагородження польського дипломата.
Відзначається, що Чапутович також "послідовно підтримував курс України в ЄС і НАТО, неодноразово наголошував на важливості посилення санкційного режиму проти Росії, протидії проєкту "Північний потік – 2" та звільненні незаконно утримуваних Росією громадян України".
Завдяки активній позиції Яцека Чапутовича було започатковано діяльність Люблінського трикутника, додали в ОП.