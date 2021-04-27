Бывший глава МИД Польши получил орден от Украины
Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква вручил от имени президента Владимира Зеленского орден "За заслуги" III степени Яцеку Чапутовичу, который возглавлял МИД Польши в 2018-2020 годах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Находясь на посту министра иностранных дел Польши, Яцек Чапутович активно поддерживал Украину, в частности консолидируя усилия международного сообщества в противодействии российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства", - обосновали в ОП награждение польского дипломата.
Отмечается, что Чапутович также "последовательно поддерживал курс Украины в ЕС и НАТО, неоднократно подчеркивал важность усиления санкционного режима против России, противодействие проекту "Северный поток - 2" и освобождение незаконно удерживаемых Россией граждан Украины".
Благодаря активной позиции Яцека Чапутовича была начата деятельность Люблинского треугольника, добавили в ОП.