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Бывший глава МИД Польши получил орден от Украины

Вторник, 27 апреля 2021, 15:06

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква вручил от имени президента Владимира Зеленского орден "За заслуги" III степени Яцеку Чапутовичу, который возглавлял МИД Польши в 2018-2020 годах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Находясь на посту министра иностранных дел Польши, Яцек Чапутович активно поддерживал Украину, в частности консолидируя усилия международного сообщества в противодействии российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства", - обосновали в ОП награждение польского дипломата.

 

Отмечается, что Чапутович также "последовательно поддерживал курс Украины в ЕС и НАТО, неоднократно подчеркивал важность усиления санкционного режима против России, противодействие проекту "Северный поток - 2" и освобождение незаконно удерживаемых Россией граждан Украины".

Благодаря активной позиции Яцека Чапутовича была начата деятельность Люблинского треугольника, добавили в ОП.

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