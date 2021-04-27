Разумков підписав закон, який наближає українську енергосистему до європейської

Голова українського парламенту Дмитро Разумков підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі" (проєкт №3364-1-д). Про це повідомила пресслужба Верховної ради, пише "Європейська правда". Документ передбачає впровадження ринку електричної енергії відповідно до положень Третього енергетичного пакета законодавства ЄС та Енергетичного співтовариства. Читайте також Рада починає погоджувати з ЄС енергетичні законопроєкти за новою процедурою Зокрема, закон дозволяє сертифікувати НЕК "Укренерго" як оператора системи передачі європейського зразка за моделлю ISO (independent system operator). Також закон має на меті спростити процедури експорту-імпорту електроенергії з Україною та країнами ЄС. Документом передбачено створення можливостей впровадження спільних аукціонів на розподілення пропускної спроможності міждержавних перетинів. Закон направлений на підпис президенту. Відповідний проєкт закону Рада підтримала в цілому на засідання 15 квітня.

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