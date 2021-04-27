Разумков подписал закон, который приближает украинскую энергосистему к европейской

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи" (проект №3364-1-д). Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады, пишет "Европейская правда". Документ предусматривает внедрение рынка электрической энергии в соответствии с положениями Третьего энергетического пакета законодательства ЕС и Энергетического сообщества. Читайте также Рада начинает согласовывать с ЕС энергетические законопроекты по новой процедуре В частности, закон позволяет сертифицировать НЭК "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского образца по модели ISO (independent system operator). Также закон имеет целью упростить процедуры экспорта-импорта электроэнергии из Украины и странами ЕС. Документом предусмотрено создание возможностей внедрения совместных аукционов на распределения пропускной способности межгосударственных связей. Закон направлен на подпись президенту. Соответствующий проект закона Рада поддержала в целом на заседание 15 апреля.

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