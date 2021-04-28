У Німеччині прокоментували заяву РФ про відвід військ від України
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас привітав оголошене Росією відведення військ з прикордонного з Україною регіону.
Про це він заявив під час зустрічі зі словацьким колегою Іваном Корчком, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
При цьому він наголосив, що за словами мають швидко слідувати дії.
Втім, на думку Мааса, необхідні й подальші кроки. Серед них міністр назвав зняття обмежень на судноплавство в Чорному морі та дотримання перемир'я на сході України. Міністр закордонних справ Німеччини закликав вирішувати проблеми через діалог.
У свою чергу, Корчок запевнив, що Словаччина підтримує міжнародне співтовариство та Німеччину в намаганнях досягти миру. Він також наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.
Як повідомлялося, у НАТО вітають зниження напруженості між Росією та Україною, проте і далі пильно стежитимуть за ситуацією.
Під приводом навчань Росія стягнула безпрецедентну кількість військ до кордну з Україною. США та лідери країн Європи висловили занепокоєння цим фактом та закликали РФ до зниження градусу напруги.
22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
Шойгу заявив, що раптова перевірка готовності військ Західного і Південного військових округів була проведена саме "у відповідь на загрозливу військову діяльність НАТО".