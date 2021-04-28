У Німеччині прокоментували заяву РФ про відвід військ від України

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас привітав оголошене Росією відведення військ з прикордонного з Україною регіону.

Про це він заявив під час зустрічі зі словацьким колегою Іваном Корчком, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

При цьому він наголосив, що за словами мають швидко слідувати дії.

Втім, на думку Мааса, необхідні й подальші кроки. Серед них міністр назвав зняття обмежень на судноплавство в Чорному морі та дотримання перемир'я на сході України. Міністр закордонних справ Німеччини закликав вирішувати проблеми через діалог.

У свою чергу, Корчок запевнив, що Словаччина підтримує міжнародне співтовариство та Німеччину в намаганнях досягти миру. Він також наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Як повідомлялося, у НАТО вітають зниження напруженості між Росією та Україною, проте і далі пильно стежитимуть за ситуацією.

Під приводом навчань Росія стягнула безпрецедентну кількість військ до кордну з Україною. США та лідери країн Європи висловили занепокоєння цим фактом та закликали РФ до зниження градусу напруги.

22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

Шойгу заявив, що раптова перевірка готовності військ Західного і Південного військових округів була проведена саме "у відповідь на загрозливу військову діяльність НАТО".