В Германии прокомментировали заявление РФ об отводе войск от Украины

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас приветствовал объявленный Россией отвод войск из приграничного с Украиной региона.

Об этом он заявил во время встречи со словацким коллегой Иваном Корчком, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

При этом он отметил, что по словам должны быстро следовать действия.

Впрочем, по мнению Мааса, необходимы и дальнейшие шаги. Среди них министр назвал снятие ограничений на судоходство в Черном море и соблюдение перемирия на востоке Украины. Министр иностранных дел Германии призвал решать проблемы через диалог.

В свою очередь, Корчок заверил, что Словакия поддерживает международное сообщество и Германию в попытках достичь мира. Он также отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщалось, в НАТО приветствуют снижение напряженности между Россией и Украиной, однако будут и дальше пристально следить за ситуацией.

Под предлогом учений Россия стянула беспрецедентное количество войск в границе с Украиной. США и лидеры стран Европы выразили обеспокоенность этим фактом и призвали РФ к снижению градуса напряжения.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Шойгу заявил, что внезапная проверка готовности войск Западного и Южного военных округов была проведена именно "в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО".