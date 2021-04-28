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Нідерланди починають вихід з 4-місячного локдауну

Середа, 28 квітня 2021, 10:18

Нідерланди з 28 квітня починають послаблення деяких карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу, у тому числі скасовується дія комендантської години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Заборона на вихід з дому у вечірньо-нічний час, яка викликала найбільше обурення, скасовується.

Відкриваються деякі другорядні магазини, а ресторани зможуть обслуговувати відвідувачів на відкритих майданчиках.

Кількість людей, яких дозволено запрошувати у гості додому, збільшується з одного до двох. 

Уряд Марка Рютте пішов на пом’якшення карантину попри те, що в експертній раді були голоси проти і щоденний приріст заражень не спадає.

Показник захворюваності за останні сім днів складає 220 на 100 000 населення. 

Водночас є сподівання, що цифри почнуть зменшуватися, оскільки дедалі більше людей отримують щеплення від коронавірусу.

На цей час першу дозу вакцини отримали близько 5 млн із 17 млн населення країни.

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Нідерланди Карантин Коронавірус
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