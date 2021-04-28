Нидерланды начинают выход из четырехмесячного локдауна

Нидерланды с 28 апреля начинают ослабление некоторых карантинных ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, в том числе отменяется действие комендантского часа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Запрет на выход из дома в вечернее и ночное время, вызывавший наибольшее возмущение, отменяется.

Открываются некоторые второстепенные магазины, а рестораны смогут обслуживать посетителей на открытых площадках.

Количество людей, которых разрешено приглашать в гости домой, увеличивается с одного до двух.

Правительство Марка Рютте пошло на смягчение карантина несмотря на то, что в экспертном совете были голоса против и ежедневный прирост заражений не приходит.

Показатель заболеваемости за последние семь дней составляет 220 на 100 000 населения.

В то же время есть надежда, что цифры начнут уменьшаться, поскольку все больше людей получают прививки от коронавируса.

В настоящее время первую дозу вакцины получили около 5 млн из 17 млн ​​населения страны.