Реставрацію Біг-Бена завершать пізніше через пандемію

Лондонський Біг-Бен знову почне відбивати час щогодини на початку наступного року, після завершення реставраційних робіт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Спочатку очікувалось, що ремонт буде завершено цього року, але його затримали через пандемію.

Витрати на проєкт вже зросли до щонайменше 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

Знаменита лондонська пам'ятка з 2017 року переважно мовчить, хоча дзвін запускали для таких важливих подій, як вихід Британії з ЄС та День пам'яті.

Великий годинник, частиною якого є дзвін, був демонтований та відремонтований в рамках проєкту реставрації.

Нинішня реставрація виявилась найдовшою в історії.

"Після років кропіткої роботи, стрілки годинника, які тепер прекрасні в своїй оригінальній вікторіанській колірній гамі, будуть додані до циферблатів, а відреставрований механізм повернеться в вежу в кінці року", - заявили в британському парламенті.

Великий дзвін годинникової вежі Вестмінстерського палацу майже безперервно вибивав час упродовж 157 років. Але через реконструкцію його від’єднали від годинника, щоб забезпечити безпеку робітників, які здійснюють роботи на вежі.

Раніше дзвін замовкав під час ремонту вежі в період з 1983 по 1985 рік, а також в 2007 році.