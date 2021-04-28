Реставрацию Биг-Бена завершат позже из-за пандемии

Лондонский Биг-Бен снова начнет отбивать время каждый час в начале следующего года, после завершения реставрационных работ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Сначала ожидалось, что ремонт будет завершен в этом году, но задержался из-за пандемии.

Расходы на проект уже выросли минимум до 80 млн фунтов стерлингов.

Знаменитая лондонская достопримечательность с 2017 года в основном молчит, хотя колокол запускали для таких важных событий, как выход Британии из ЕС и День памяти.

Большие часы, частью которого является колокол, был демонтирован и отремонтирован в рамках проекта реставрации.

Нынешняя реставрация оказалась самой длинной в истории.

"После нескольких лет кропотливой работы стрелки часов, которые теперь прекрасны в своей оригинальной викторианской цветовой гамме, будут добавлены к циферблатам, а отреставрированный механизм вернется в башню в конце года", - заявили в британском парламенте.

Большой колокол часовой башни Вестминстерского дворца почти непрерывно отбивал время в течение 157 лет. Но из-за реконструкции его отсоединили от часов, чтобы обеспечить безопасность работников, осуществляющих работы в башне.

Ранее колокол замолкал во время ремонта башни в период с 1983 по 1985 год, а также в 2007 году.