Зеленський хоче зустрітися з Путіним у Ватикані

Президент Володимир Зеленський вважає, що Ватикан міг би стати оптимальним місцем для зустрічі з його російським колегою Владіміром Путіним.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, переклад якого опублікований пресслужбою президента.

"Ватикан – справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол – це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту. Саме з цієї причини до Апостольської столиці часто в історії зверталися задля вирішення конфліктів між державами та розбудови мирного майбуття", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що Папа Римський за своїм покликанням є пророком миру.

"У цьому Ватикан відрізняється від інших світових гравців: він залишається виключно моральною силою і завжди діє незацікавленим чином, не маючи військово-політичних або економічних інтересів", - додав президент.

На його думку, посередник з таким авторитетом може надати тієї впевненості, якої не вистачає спробам Києва та Москви домовитись.

Водночас, зазначив Зеленський, місце зустрічі має викликати довіру обох сторін.

"Тоді це буде ефективно, і ми дійсно зможемо говорити по суті", - сказав він.

Нагадаємо, на тлі ескалації на сході України і нарощування російських військ біля українських кордонів президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести зустріч на Донбасі.

Реагуючи на запрошення, Путін заявив, що керівництво України перед "обговоренням проблем Донбасу" має провести переговори з "ДНР" і "ЛНР".

Путін додав, що готовий прийняти Зеленського в Москві в будь-який зручний час для обговорення "двосторонніх відносин".