Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане

Президент Владимир Зеленский считает, что Ватикан мог бы стать оптимальным местом для встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica, перевод которого опубликовала пресс-служба президента.

"Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол - это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие у всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что Папа Римский по своему призванию является пророком мира.

"В этом Ватикан отличается от других мировых игроков: он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов", - добавил президент.

По его мнению, посредник с таким авторитетом может дать ту уверенность, которой не хватает попыткам Киева и Москвы договориться.

В то же время, отметил Зеленский, место встречи должно вызывать доверие обеих сторон.

"Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу", - сказал он.

Напомним, на фоне эскалации на востоке Украины и наращивание российских войск у украинских границ президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу на Донбассе.

Реагируя на приглашение, Путин заявил, что руководство Украины перед "обсуждением проблем Донбасса" должно провести переговоры с "ДНР" и "ЛНР".

Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время для обсуждения "двусторонних отношений".