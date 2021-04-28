У Кремлі заявили, що не бачили запрошення Зеленського зустрітися у Ватикані

У Кремлі повідомили, що не отримували офіційної пропозиції від президента України Володимира Зеленського щодо зустрічі з Путіним у Ватикані.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс", про це заявив прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков.

"Зеленський сказав, що це могло б бути ідеальним місцем для зустрічі. Звісно, про це поки офіційно не знає ні Ватикан, якщо ми правильно розуміємо, ні російська сторона. Ми поки не отримували ніякої офіційної інформації", - сказав він.

Його також запитали, чи готовий Владімір Путін на двосторонню зустріч із Зеленським не у Москві.

"Готовий чи ні президент Путін кудись їхати - я не знаю", - відповів Пєсков.

Він додав, що Росія готова говорити про питання Донбасу у рамках "Мінська".

Як раніше повідомляла "Українська правда", Владімір Путін відповів на пропозицію глави України Володимира Зеленського про зустріч і запропонував зустрітися в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу, зазначивши, що в такому разі Зеленський має зустрічатися з лідерами так званих "ЛНР" і "ДНР".

Згодом Зеленський в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica сказав, що Ватикан міг би стати оптимальним місцем для його зустрічі з Владіміром Путіним.