В Кремле заявили, что не видели приглашение Зеленского встретиться в Ватикане

В Кремле сообщили, что не получали официального предложения от президента Украины Владимира Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Зеленский сказал, что это могло бы быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации", - сказал он.

Его также спросили, готов ли Владимир Путин на двустороннюю встречу с Зеленский не в Москве.

"Готов или нет президент Путин куда-то ехать - не знаю", - ответил Песков.

Он добавил, что Россия готова говорить о вопросах Донбасса в рамках "Минска".

Как ранее сообщала "Украинская правда", Владимир Путин ответил на предложение главы Украины Владимира Зеленского о встрече и предложил встретиться в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса, отметив, что в таком случае Зеленский должен встречаться с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Впоследствии Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica сказал, что Ватикан мог бы стать оптимальным местом для его встречи с Владимиром Путиным.