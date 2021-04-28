Кулеба розказав, чого Україна чекає від Заходу у разі загострення агресії РФ

Глава МЗС Дмитро Кулеба позитивно оцінив реакцію західних союзників на нещодавнє загострення напруженості довкола українських кордонів, підкресливши, що у випадку ескалації потрібні швидкі рішучі дії.

Про це він заявив у програмі BBC HARDtalk, повний запис якої є в розпорядженні "Європейської правди".

"Мені сподобалось, як США поводились у цій кризі, вони були дуже відкриті до комунікації та координації. Мені сподобалось багато заяв та реакцій від наших європейських друзів. Росіяни не дали нашим європейським друзям показати, що їхні подальші дії відповідають їхнім попереднім заявам", - сказав Кулеба.

За його словами, у разі загострення напруги Україна очікує від своїх міжнародних партнерів швидких рішучих дій.

"Ключове – потрібні добрі заяви, необхідні добрі реакції. Це перша фаза. Але якщо ситуація продовжує погіршуватися, потрібно діяти швидко і в дуже рішучий спосіб. Це те, чого ми очікуємо", - зауважив міністр.

Він дав зрозуміти, що такою "рішучою реакцією" могли б бути секторальні санкції.

"Так звані персональні санкції, які стали рутинною практикою для ЄС як реакція на дії Росії, не достатньо ефективні. Лише секторальні санкції проти російської економіки можуть щось змінити. Ми маємо бути чесними щодо цього і я обговорював це з моїми європейськими колегами", - зауважив міністр.

Він також позитивно оцінив зусилля противників "Північного потоку-2" щодо зупинки проєкту.

"Північний потік-2" - це поганий проєкт, він суперечить фундаментальному принципу європейської енергетичної безпеки – диверсифікації. Але Німеччина вправі вірити у те, що для них добре. Що б я хотів підкреслити, що "Північний потік-2" вже мав бути закінчений до цього часу. А ми зараз досі говоримо про його остаточне завершення. То, можливо, зусилля всіх тих, хто не вірить у цей проєкт, насправді допомагають Європі підтримувати її безпеку?" - сказав міністр.