Кулеба рассказал, чего Украина ждет от Запада в случае обострения агрессии РФ

Глава МИД Дмитрий Кулеба положительно оценил реакцию западных союзников на недавнее обострение напряженности вокруг украинских границ, подчеркнув, что в случае эскалации нужны быстрые решительные действия.

Об этом он заявил в программе BBC HARDtalk, полная запись которой есть в распоряжении "Европейской правды".

"Мне понравилось, как США вели себя в этом кризисе, они были очень открыты для коммуникации и координации. Мне понравилось много заявлений и реакций от наших европейских друзей. Россияне не дали нашим европейским друзьям показать, что их дальнейшие действия соответствуют их предыдущим заявлениям", - сказал Кулеба.

По его словам, в случае обострения напряжения Украина ожидает от своих международных партнеров быстрых решительных действий.

"Ключевое - нужны хорошие заявления, необходимые хорошие реакции. Это первая фаза. Но если ситуация продолжает ухудшаться, нужно действовать быстро и в очень решительный способ. Это то, чего мы ожидаем", - отметил министр.

Он дал понять, что такой "решительной реакции" могли бы быть секторальные санкции.

"Так называемые персональные санкции, которые стали рутинной практикой для ЕС как реакция на действия России, недостаточно эффективны. Только секторальные санкции против российской экономики могут что-то изменить. Мы должны быть честными в этом и я обсуждал это с моими европейскими коллегами", - отметил министр.

Он также положительно оценил усилия противников "Северного потока-2" по остановке проекту.

"Северный поток-2" - это плохой проект, он противоречит фундаментальному принципу европейской энергетической безопасности - деверсификации. Но Германия вправе верить в то, что для них хорошо. Что бы я хотел подчеркнуть, что "Северный поток-2" уже должен был быть закончен до сих пор. А мы сейчас еще говорим о его окончательном завершении. Может быть, усилия всех тех, кто не верит в этот проект, на самом деле помогают Европе поддерживать ее безопасность?" - сказал министр.