В Ірландії в травні знову відкриють магазини, ресторани і готелі запрацюють у червні

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні заявив у четвер, що в травні Ірландія планує відкрити всі магазини роздрібної торгівлі, відновити побутові послуги та нежитлове будівництво, готелі, ресторани та бари відкриються дещо пізніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Місяць тому уряд зобов’язався вперше в році відкрити всі магазини в травні та готелі у червні, якщо зможе уникнути четвертої хвилі COVID-19 та пришвидшить свою програму вакцин - критерії, яких вдалося досягнути.

Ковні заявив, що план, який міністри підпишуть пізніше в четвер, дозволить готелям знову відкрити свої двері 2 червня, а ресторани та паби, про які не згадували місяць тому, дозволять обслуговувати гостей на відкритому повітрі з 7 червня.

Люди також зможуть подорожувати в будь-яку точку країни вперше з кінця грудня наступного місяця, додав він.

"Ми сподіваємось, що зможемо впоратись із усіма цими змінами таким чином, щоб уникнути поширення вірусу, але в той же час забезпечити набагато обнадійливіше і позитивніше літо ", - сказав міністр.

Ірландія має один з найнижчих показників зараження вірусом COVID-19 в Європі, але вона обрала повільніше відновлення економіки, ніж більшість європейських країн, після того як послаблення заходів у грудні спричинило величезний сплеск випадків.

Країна також запровадила найсуворіші обмеження в ЄС щодо міжнародних поїздок, включаючи примус до 14-денного карантину в готелях для тих, хто приїздить з низки країн, включаючи США, Канаду, Бельгію, Францію та Італію.

Віцепрем'єр Лео Варадкар заявив у середу, що план поетапного повернення до міжнародних подорожей цього літа повинен бути узгоджений до кінця травня.