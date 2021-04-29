В Ирландии в мае снова откроют магазины, рестораны и гостиницы заработают в июне

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни заявил в четверг, что в мае Ирландия планирует открыть все магазины розничной торговли, восстановить бытовые услуги и нежилое строительство, гостиницы, рестораны и бары откроются несколько позже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Месяц назад правительство обязалось впервые в году открыть все магазины в мае и гостиницы в июне, если сможет избежать четвертой волны COVID-19 и ускорит свою программу вакцин - критерии, которых удалось достичь.

Ковни заявил, что план, который министры подпишут позже в четверг, позволит отелям вновь открыть свои двери 2 июня, а рестораны и пабы, о которых не вспоминали месяц назад, позволят обслуживать гостей на открытом воздухе с 7 июня.

Люди также смогут путешествовать в любую точку страны впервые с конца декабря следующего месяца, добавил он.

"Мы надеемся, что сможем справиться со всеми этими изменениями таким образом, чтобы избежать распространения вируса, но в то же время обеспечить гораздо более обнадеживающие и позитивно лето", - сказал министр.

Ирландия имеет один из самых низких показателей заражения вирусом COVID-19 в Европе, но она выбрала медленное восстановление экономики, чем большинство европейских стран, после того как ослабление мероприятий в декабре вызвало огромный всплеск инфекции.

Страна также ввела строгие ограничения в ЕС по международным поездок, включая принуждение к 14-дневного карантина в гостиницах для тех, кто приезжает из ряда стран, включая США, Канаду, Бельгию, Францию ​​и Италию.

Вице-премьер Лео Варадкар заявил в среду, что план поэтапного возвращения к поездкам этим летом должно быть согласовано до конца мая.