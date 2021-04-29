Низка країн візьмуть участь у саміті "Кримської платформи" на найвищому рівні - МЗС

Низка країн вже підтвердили участь у саміті "Кримської платформи" на рівні найвищих представників держав, але на даному етапі з ініціативи МЗС України вирішило не називати ці країни.

Про це сказала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

"Ми вирішили, що не оголошуватимемо країни, які вже погодилися приїхати на установчий саміт, оскільки РФ оголосила, що це загроза її територіальній цілісності та безпеці. Тому, щоб не нарощувати емоції РФ, ми вирішили не робити цю інформацію публічною. Однак, президент Ради ЄС Шарль Мішель публічно оголосив, що приїде та підтримає цю ініціативу. Це єдине, що ми поки що можемо сказати. Але низка країн вже погодили свою участь на найвищому рівні, тому ми активно наразі готуємося до саміту, який відбудеться 23 серпня… Ми поки що працюємо з тим, що це фізичний саміт і щоб рівень представництва країн був найвищим"", - сказала Джапарова.

Вона розповіла, що під час саміту планується ухвалення заключного документа, що має підтвердити підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, офіційно заснувати Кримську платформу, визначити основні засади міжнародної стратегії деокупації Криму.

"Ми перебуваємо в процесі переговорів із нашими партнерами, це така спільна творчість. Тому що кожна країна, перш ніж вирішувати, приєднуватися до документа чи ні, має пройтися ним і зрозуміти, що він не суперечить її баченню. Ми наразі спільно максимально намагаємося сформувати такий документ, який базуватиметься на важливих принципах міжнародного права, щоб це не суперечило політикам інших держав", - додала Еміне Джапарова.

За її словами, документ мають фіналізувати вже найближчим часом.

Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін сказала, що Штати будуть представлені на високому рівні і на саміті Кримської платформи, і урочистостях до 30-річчя незалежності України, але у Вашингтоні поки не готові повідомити, хто саме це буде.

"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.