Ряд стран примут участие в саммите "Крымской платформы" на высшем уровне - МИД

Ряд стран уже подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" на уровне высших представителей государств, но на данном этапе по инициативе МИД Украины решило не называть эти страны.

Об этом сказала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

"Мы решили, что не будем объявлять страны, которые уже согласились приехать на учредительный саммит, поскольку РФ объявила, что это угроза ее территориальной целостности и безопасности. Поэтому, чтобы не наращивать эмоции РФ, мы решили не делать эту информацию публичной. Однако президент Совета ЕС Шарль Мишель публично объявил, что приедет и поддержит эту инициативу. Это единственное, что мы пока можем сказать. Но ряд стран уже согласовали свое участие на самом высоком уровне, поэтому мы активно сейчас готовимся к саммиту, который состоится 23 августа... мы пока работаем с тем, что это физический саммит и чтобы представительства стран был самым высоким", - сказала Джапаров.

Она рассказала, что во время саммита планируется принятие заключительного документа, что должен подтвердить поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, официально учредить Крымскую платформу, определить основные принципы международной стратегии деоккупации Крыма.

"Мы находимся в процессе переговоров с нашими партнерами, это такое совместное творчество. Потому что каждая страна, прежде чем решать, присоединяться к документу или нет, должны пройтись по нему и понять, что он не противоречит ее видению. Мы сейчас совместно максимально стараемся сформировать такой документ, который будет базироваться на важных принципах международного права, чтобы это не противоречило политикам других государств", - добавила Эмине Джапарова.

По ее словам, документ должны финализировать в ближайшее время.

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин сказала, что Штаты будут представлены на высоком уровне и на саммите Крымской платформы и торжествах к 30-летию независимости Украины, но в Вашингтоне пока не готовы сообщить, кто именно это будет.

"Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.