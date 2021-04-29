В німецькій лікарні жорстоко вбили пацієнтів, у злочині підозрюють співробітницю

У Німеччині поліція затримала 51-річну співробітницю лікарні за підозрою в убивстві після того, як чотири людини були знайдені мертвими і ще одна людина була серйозно поранена в клініці Бранденбурга, неподалік від Берліна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Поліція прибула до клініки близько 21:00 в середу і знайшла людей зі смертельними травмами в декількох палатах.

"Згідно з наявною інформацією, всі травми постраждалих з'явилися у результаті серйозного застосування насильства з боку третьої сторони", - йдеться в заяві поліції.

За даними газети, знаряддям убивства був ніж. Жертвами виявились пацієнти спеціалізованої ортопедичної клініки, які у ній проживали. Деякі з них мали досить серйозні порушення і потребували респіраторної підтримки.

Посилаючись на джерела в поліції, газета повідомила, що підозрювана прийшла додому після роботи і сказала своєму чоловікові, що вона вбила людей. Після цього він подзвонив у поліцію.

Наразі інформація про можливий мотив жінки відсутня, а точний хід подій та обставини злочину досі незрозумілі.

За повідомленням прокуратури Потсдама, з ночі четверга на місці злочину проводиться "посилене забезпечення доказів". Також на місці працюють судмедексперти і прокурор.