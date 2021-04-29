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Авіапростір країн Балтії будуть охороняти винищувачі Іспанії, Італії та Туреччини

Четвер, 29 квітня 2021, 14:51

Місію повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії надалі виконуватимуть винищувачі Іспанії, Італії та Туреччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Іспанія з сімома винищувачам Eurofighter Typhoon буде охороняти повітряний простір Балтії з авіабази ВПС Литви в Шяуляй протягом чотирьох місяців. Це восьма місія ВПС Іспанії в країнах Балтії.

 Італійські військові чергували в Литві з вересня - протягом двох чотиримісячних змін вони патрулювали небо на чотирьох винищувачах Eurofighter Typhoon.

Італія і далі братиме участь в зміцненні місії повітряного патрулювання з бази ВПС Естонії в Емарі з п'ятьма винищувачами F-35.

Цього разу до місії в Балтійських країнах приєднаються і ВПС Туреччини, які з середини травня до вересня з винищувачами F-16 будуть базуватися у польському Мальборку. У попередній раз турки брали участь в місії в 2006 році і базувалися в литовському Шяуляй.

Натівська місія повітряної поліції в країнах Балтії, у яких немає своїх винищувачів, здійснюється з 2004 року, коли Литва, Латвія і Естонія стали членами Альянсу. Після агресивних дій Росії в Україні в 2014 році, місія була посилена.

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Альянс Литва Естонія Латвія
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