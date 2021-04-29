Авиапространство стран Балтии будут охранять истребители Испании, Италии и Турции

Миссию воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии в дальнейшем будут выполнять истребители Испании, Италии и Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Испания с семью истребителям Eurofighter Typhoon будет охранять воздушное пространство Балтии с авиабазы ​​ВВС Литвы в Шяуляй течение четырех месяцев. Это восьмая миссия ВВС Испании в странах Балтии.

Итальянские военные дежурили в Литве с сентября - в течение двух четырехмесячных изменений они патрулировали небо на четырех истребителях Eurofighter Typhoon.

Италия и дальше будет принимать участие в укреплении миссии воздушного патрулирования с базы ВВС Эстонии в Эмари с пятью истребителями F-35.

На этот раз к миссии в Балтийских странах присоединятся и ВВС Турции, которые с середины мая по сентябрь с истребителями F-16 будут базироваться в польском Мальборке. В предыдущий раз турки участвовали в миссии в 2006 году и базировались в литовском Шяуляй.

Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии, у которых нет своих истребителей, осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса. После агрессивных действий России в Украину в 2014 году, миссия была усилена.