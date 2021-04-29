У Ватикані розповіли, що не знають нічого про зустріч Зеленського і Путіна

Префект Конгрегації у справах Східних церков кардинал Леонардо Сандрі заявив, що його відомству нічого не відомо про потенційну зустріч президентів України і Росії, однак, за його словами, Святий Престол міг би надати свою підтримку у цьому питанні.

Про це Сандрі заявив виданню La Reppublica, пише "Європейська правда".

Сандрі розповів, що Конгрегації, відомству Римської курії, яка опікується Східними католицькими церквами, нічого не відомо про зустріч Володимира Зеленського з Владіміром Путіним.

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У той же час він стверджує, що Папа Франциск "може вступити в гру", як він вже робив, щоб сприяти примиренню в інших ситуаціях.

Сандрі також підкреслив, що будь-яке посередництво Святого Престолу може відбуватися лише в рамках роботи мінської групи.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica сказав, що вважає Ватикан ідеальним місцем для зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним, щоб обговорити встановлення миру на Донбасі.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона поки не отримувала офіційної пропозиції Зеленського провести зустріч із Путіним у Ватикані.

За даними джерел УП, окрім Ватикану озвучувалися також варіанти Туреччини та Ізраїлю, а також австрійського Відня. Остаточного рішення немає - обговорюються різні майданчики для можливої зустрічі.