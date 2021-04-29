У Женеві провалилися чергові перемовини щодо кіпрського питання 

Черговий раунд перемовин для врегулювання кіпрського питання, що проходили за посередництва ООН у Женеві, закінчилися невдачею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Йдеться про спробу знайти рішення щодо давнього конфлікту, який призвів до поділу острова на дві частини і одностороннього проголошення незалежності так званої Турецької Республіки Північного Кіпру.

Неформальні зустрічі почалися у вівторок і закінчилися у четвер. Грецька і турецька кіпрські сторони не змогли домовитися про достатньо спільних позицій для того, щоб відкривати офіційні перемовини, повідомив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Він зазначив, що планує скликати новий раунд неформальних перемовин за участі представників усіх сторін.

Турецькі кіпріоти, які мають підтримку офіційної Анкари, наполягають на рішенні "двох окремих держав", тоді як Нікосія відстоює створення федерації із двох держав, але з сильним центральним урядом. Така ж мета згадується у попередніх резолюціях ООН.

Острів виявився поділеним на дві частини після вторгнення Туреччини у 1974 році, що розпочалося у відповідь на переворот, підтриманий Грецією. Тепер Анкара не визнає Республіку Кіпр, яка є членом ЄС та визнана у всьому світі як єдина суверенна влада на острові. Водночас Туреччина є єдиною країною, яка визнає самопроголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру.

Спроби владнати кіпрське питання завершилися невдало. Зараз стосунки між Туреччиною з одного боку і Грецією та Кіпром з іншого додатково загострилися через претензії на потенційні родовища енергоресурсів у Східному Середземномор’ї.