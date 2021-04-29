В Женеве провалились очередные переговоры по кипрскому вопросу

Очередной раунд переговоров для урегулирования кипрского вопроса, проходивших при посредничестве ООН в Женеве, закончился неудачей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Речь идет о попытке найти решение давнего конфликта, который привел к разделению острова на две части и одностороннему провозглашению независимости так называемой Турецкой Республики Северного Кипра.

Неформальные встречи начались во вторник и закончились в четверг. Греческая и турецкая кипрские стороны не смогли договориться о достаточном количестве точек соприкосновения для того, чтобы открывать официальные переговоры, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Он отметил, что планирует созвать новый раунд неформальных переговоров с участием представителей всех сторон.

Турецкие киприоты, которых поддерживает Анкара, настаивают на решении "двух отдельных государств", тогда как Никосия отстаивает создание федерации, но с сильным центральным правительством. Такая же цель упоминается в предыдущих резолюциях ООН.

Остров оказался разделенным на две части после вторжения Турции в 1974 году, начавшегося в ответ на переворот, поддержанный Грецией. Теперь Анкара не признает Республику Кипр, которая является членом ЕС и признана во всем мире как единственная суверенная власть на острове. В то же время Турция является единственной страной, которая признает самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра.

Попытки решить кипрский вопрос завершились неудачно. Сейчас отношения между Турцией с одной стороны и Грецией и Кипром с другой дополнительно обострились из-за претензий на потенциальные месторождения энергоресурсов в Восточном Средиземноморье.