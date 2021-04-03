В Італії почав діяти суворий великодній локдаун

Італія в суботу ввела суворий триденний локдаун у спробі запобігти сплеску випадків захворювання COVID-19 на Великдень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Всі регіони зараз належать до "червоної зони", це означає, що у них діє найвищий рівень обмежень у той час, як країна бореться з третьою хвилею коронавірусу, фіксуючи приблизно 20 тисяч нових випадків на день.

Пересування із некритичною метою заборонене, але людям дозволили розділити пасхальну трапезу вдома з двома дорослими з інших домогосподарства. Всі другорядні магазини закриті, а кафе та ресторани обслуговують на винос.

Церкви також відкриті, але парафіянам наказали відвідувати служби в їх власних регіонах.

Уряд Італії також оголосив, що розгорне 70 000 додаткових поліцейських по всій країні, щоб забезпечити дотримання правил локдауну.

Другий рік поспіль Папа Франциск буде проголошувати своє пасхальне послання до порожньої площі Святого Петра.

Після святкових вихідних в різних регіонах Італії будуть діяти обмеження або "помаранчевої зони", або "червоної зони" до кінця місяця.

В цілому понад 110 328 людей померли від від коронавірусу в Італії, було зареєстровано 3,6 мільйона підтверджених інфекцій.

1 квітня Італія зареєструвала 23 634 нових випадки і 501 смерть.