Через розвиток тромбів у Британії померли 7 щеплених вакциною AstraZeneca

Семеро людей померли від утворення незвичайних тромбів після щеплення вакциною AstraZeneca у Великій Британії.

Про це BBC заявив британський регулятор з лікарських засобів, повідомляє "Європейська правда".

Загалом відомо про 30 випадків розвитку тромбів у пацієнтів, щеплених вакциною AstraZeneca від коронавірусу до 24 березня.

Згідно з останніми даними регулятора, було 22 повідомлення про тромбоз в головному мозку, який називають тромбозом венозних синусів головного мозку, що супроводжується малою кількістю тромбоцитів, а також вісім повідомлень про інші проблеми згортання крові з низьким рівнем тромбоцитів. Із цих 30 випадків 7 людей померли.

Однак такі випадки залишаються рідкісними. Регулятор зазначає, що до 24 березня було введено 18,1 млн доз вакцини.

Досі не ясно, чи є розвиток тромбів просто збігом, чи справді побічним ефектом вакцини.

Британський регулятор заявляє, що вважає переваги вакцинації вищими, ніж будь-які потенційні ризики, та що людям, яких запрошують на щеплення, варто його зробити.

Однак занепокоєння з приводу безпечності вакцини призвело до того, що інші країни, включаючи Німеччину, Францію, Нідерланди і Канаду, обмежили використання препарату для більш молодих людей.





