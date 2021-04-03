Нідерланди призупинили щеплення вакциною AstraZeneca людей до 60 років

Уряд Нідерландів заявив в п'ятницю, що тимчасово припиняє вакцинацію проти коронавірусу препаратом AstraZeneca для людей у ​​віці до 60 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Уряд ухвалив таке рішення після повідомлень про дуже невелику кількість людей, у яких розвинулися рідкісні тромби після вакцинації.

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Рішення ухвалене через три дні після того, як влада Німеччини також припинила використання вакцини AstraZeneca для осіб, молодших за 60 років, пославшись на нові побоювання з приводу незвичайних тромбів.

Раніше в п'ятницю голландська організація, яка стежить за побічними ефектами вакцин, заявила, що отримала п'ять повідомлень про утворення незвичних тромбів. Всі випадки сталися в період між 7 і 10 днем після вакцинації, всі потерпілі - жінки у віці від 25 до 65 років.

Раніше на початку березня понад десять країн Європи призупинили використання вакцини через такі повідомлення, але після висновку регулятора ЄС здебільшого відновили щеплення.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.