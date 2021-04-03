Нидерланды приостановили прививки вакциной AstraZeneca для лиц младше 60 лет

Правительство Нидерландов заявило в пятницу, что временно прекращает вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Правительство приняло такое решение после сообщений об очень небольшом количестве людей, у которых развились редкие тромбы после вакцинации.

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Решение принято через три дня после того, как власти Германии также прекратила использование вакцины AstraZeneca для лиц младше 60 лет, сославшись на новые опасения по поводу необычных тромбов.

Ранее в пятницу голландская организация, которая следит за побочными эффектами вакцин, заявила, что получила пять сообщений о появлении необычных тромбов. Все случаи произошли в период между 7 и 10 днем ​​после вакцинации, все пострадавшие - женщины в возрасте от 25 до 65 лет.

Ранее в начале марта более десяти стран Европы приостановили использование вакцины из-за таких сообщений, но после заключения регулятора ЕС в основном восстановили прививки.