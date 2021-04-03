У Франції родина жінки, яка померла після вакцинації AstraZeneca, поскаржилась в прокуратуру

Сім'я француженки, яка померла від розвитку тромбу у віці 38 років після вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca, подала скаргу в прокуратуру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

За словами адвоката родини, скарга була подана "проти X" - на цьому етапі вона не була спрямована проти конкретної фізичної або юридичної особи. Ця практика дозволена у Франції, коли обставини справи ще не з’ясовані.

Як заявив адвокат сім'ї Етьєн Бойттін, метою подачі скарги в прокуратуру південно-західного міста Тулуза є проведення розслідування.

Сім'я жінки, соціальної працівниці, не вимагає і не шукає відповідальності, а просто хоче пояснень і роз'яснень з приводу того, що сталося, додав адвокат.

Жінка, якій зробили щеплення в середині березня, оскільки вона працювала в центрі для людей з обмеженими можливостями, не мала проблемам зі здоров'ям, додав Бойттін.

Незабаром після вакцинації стан її здоров'я погіршився, і вона була госпіталізована. Вона померла 29 березня від тромбу в мозку.

"Мета цієї скарги - домогтися додаткового розслідування - зокрема, щоб ми могли дізнатися, чи могла ця вакцина мати роль в її смерті", - додав адвокат.

На початку березня понад десять країн Європи призупинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про утворення рідкісних тромбів у вакцинованих, але після висновку регулятора ЄС здебільшого відновили щеплення.

Однак занепокоєння з приводу безпечності вакцини призвело до того, що інші країни, включаючи Німеччину, Францію, Нідерланди і Канаду, обмежили використання препарату для більш молодих людей.

У Британії 7 людей з 18 млн вакцинованих померли від утворення незвичайних тромбів після щеплення вакциною AstraZeneca.