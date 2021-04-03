Во Франции семья женщины, которая умерла после вакцинации AstraZeneca, пожаловалась в прокуратуру
Семья француженки, которая умерла от развития тромба в возрасте 38 лет после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, подала жалобу в прокуратуру.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
По словам адвоката семьи, жалоба была подана "против X" - на этом этапе она не была направлена против конкретного физического или юридического лица. Эта практика разрешена во Франции, когда обстоятельства дела еще не выяснены.
Как заявил адвокат семьи Этьен Бойттин, целью подачи жалобы в прокуратуру юго-западного города Тулуза является проведение расследования.
Семья женщины, социального работника, не требует и не ищет ответственности, а просто хочет объяснений и разъяснений по поводу случившегося, добавил адвокат.
Женщина, которой сделали прививку в середине марта, поскольку она работала в центре для людей с ограниченными возможностями, не имела проблем со здоровьем, добавил Бойттин.
Вскоре после вакцинации состояние ее здоровья ухудшилось, и она была госпитализирована. Она умерла 29 марта от тромба в мозгу.
"Цель этой жалобы - добиться дополнительного расследования - в частности, чтобы мы могли узнать, могла ли эта вакцина иметь роль в ее смерти", - добавил адвокат.
В начале марта более десяти стран Европы приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о редких тромбах у вакцинированных, но после заключения регулятора ЕС большинство стран восстановили прививки.
Однако беспокойство по поводу безопасности вакцины привело к тому, что другие страны, включая Германию, Францию, Нидерланды и Канаду, ограничили использование препарата для более молодых людей.
В Британии 7 человек с 18 млн вакцинированных умерли от образования необычных тромбов после прививки вакциной AstraZeneca.