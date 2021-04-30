Португалія відкриває кордон з Іспанією на тлі послаблення обмежень

У суботу Португалія знову відкриє кордон з Іспанією на тлі послаблення заходів щодо коронавірусу на два дні раніше запланованого терміну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Прем'єр-міністр Антоніо Кошта оголосив, що країна перейде до "наступної фази послаблення" 1 травня.

Окрім скасування контролю на кордоні, який був відновлений у січні, знову будуть дозволені такі зібрання, як весілля.

Окрім того, людям буде дозволено знову насолоджуватися спортом на відкритому повітрі та в приміщенні, а для кафе, ресторанів, магазинів та культурних закладів буде продовжено час роботи.

У п’ятницю ввечері надзвичайний стан, який діє з листопада, буде знижено до стану підвищеної тривоги – це все ще дозволяє владі зберігати певні обмеження, які досі діють, наприклад, закриття барів та нічних клубів, а також заклик до людей залишатися вдома.

Також будуть збережені обмеження на поїздки до Португалії з вимогою негативного тесту або карантину для відвідувачів з найбільш постраждалих країн, сказав Кошта.

За його словами, обмеження залишаться жорсткішими в дюжині муніципалітетів з високим рівнем захворюваності.

На початку цього року Португалія зазнала жорстокого спалаху COVID-19, який переповнив лікарні країни та призвів до загальної кількості загиблих близько 17 000 на країну з населенням близько 10 мільйонів.