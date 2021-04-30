Португалия открывает границу с Испанией на фоне ослабления ограничений

В субботу Португалия вновь откроет границу с Испанией на фоне ослабления мер по коронавирусу на два дня раньше запланированного срока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Премьер-министр Антониу Кошта объявил, что страна перейдет к "следующей фазе ослабления" 1 мая.

Кроме отмены контроля на границе, который был восстановлен в январе, снова будут разрешены такие собрания, как свадьба.

Кроме того, людям будет разрешено снова наслаждаться спортом на открытом воздухе и в помещении, а для кафе, ресторанов, магазинов и культурных заведений будет продолжено время работы.

В пятницу вечером чрезвычайное положение, действуют с ноября, будет снижена в состояние повышенной тревоги - это все еще позволяет власти сохранять определенные ограничения, которые до сих пор действуют, например, закрытие баров и ночных клубов, а также призыв к людям оставаться дома.

Также будут сохранены ограничения на поездки в Португалию с требованием негативного теста или карантина для посетителей из наиболее пострадавших стран, сказал Кошта.

По его словам, ограничения останутся жесткими в дюжине муниципалитетов с высоким уровнем заболеваемости.

В начале этого года Португалия подверглась жестокой вспышке COVID-19, который переполнил больницы страны и привел к общему числу погибших около 17 000 в страну с населением около 10 млн.