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Магазини, ресторани, спортзали: Північна Ірландія послаблює локдаун

П'ятниця, 30 квітня 2021, 11:25

У Північній Ірландії після чотирьох місяців жорсткого карантину відкривається низка закладів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

З 30 квітня можуть відновити роботу другорядні магазини, які досі були закритими.

Ресторани й кафе зможуть приймати клієнтів на відкритих майданчиках, та не більше 6 людей за одним столом. Крім того, скасували часові обмеження, які раніше діяли для замовлень з собою. 

Спортзали і басейни можуть працювати тільки в режимі індивідуальних тренувань.

Також послабили обмеження на зустрічі надворі, дозволивши збиратися у приватних садах компаніями до 15 осіб, але з не більш ніж трьох домогосподарств.

Нагадаємо, в Англії подібні послаблення набули чинності ще з 12 квітня. З 17 травня ресторани й паби зможуть знову приймати гостей всередині, а більшість обмежень на зібрання надворі скасують. 

За оптимістичними прогнозами, всі обмеження на соціальні контакти скасують після 21 червня. 

У Британії вже чверть населення отримали обидві дози щеплення від коронавірусу, а першу дозу - більше половини дорослих. 

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