Магазини, ресторани, спортзали: Північна Ірландія послаблює локдаун

У Північній Ірландії після чотирьох місяців жорсткого карантину відкривається низка закладів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

З 30 квітня можуть відновити роботу другорядні магазини, які досі були закритими.

Ресторани й кафе зможуть приймати клієнтів на відкритих майданчиках, та не більше 6 людей за одним столом. Крім того, скасували часові обмеження, які раніше діяли для замовлень з собою.

Спортзали і басейни можуть працювати тільки в режимі індивідуальних тренувань.

Також послабили обмеження на зустрічі надворі, дозволивши збиратися у приватних садах компаніями до 15 осіб, але з не більш ніж трьох домогосподарств.

Нагадаємо, в Англії подібні послаблення набули чинності ще з 12 квітня. З 17 травня ресторани й паби зможуть знову приймати гостей всередині, а більшість обмежень на зібрання надворі скасують.

За оптимістичними прогнозами, всі обмеження на соціальні контакти скасують після 21 червня.

У Британії вже чверть населення отримали обидві дози щеплення від коронавірусу, а першу дозу - більше половини дорослих.